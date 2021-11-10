На каком основании Energocom получил деньги из госбюджета?

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Во время затянувшихся переговоров с «Газпромом» правительство выделило 1,7 млрд леев АО Energocom для закупки определённых объёмов газа для сбалансирования системы.

А что это за акционерное общество такое Energocom и законно ли ему была выделена такая огромная сумма финансовых средств?

Мнение Барбалата

По официальным отчётным данным, на предприятии числятся 9–10 работников и Совет из пяти членов. В составе Совета до начала текущего года значился бывший гендиректор НАРЭ Виктор Парликов, ранее и ныне – начальник юридического управления Минфина Андрей Балан и начальник управления Агентства государственной собственности Анатолий Когуляк…

АО Energocom постановлением правительства №885/2017 (при премьерстве П. Филипа), на основании положений Закона о возобновляемых источниках энергии и Закона об электроэнергии, с 25 марта 2018 года назначено в качестве центрального поставщика электроэнергии. ТОЛЬКО электроэнергии! Уточняю, что это означает: это посредник по закупке электроэнергии от Кучурганской ГРЭС. Потому что возобновляемую энергию как бы никто не продаёт. И как будто предприятия электросетей не могли бы сами импортировать, покупать недостающую электроэнергию. Таким образом решение нынешнего правительства назначить АО и «центральным поставщиком» природного газа незаконно. Да и закон о газе не предусматривает подобную функцию.

В экономическом плане и как налогоплательщик АО Energocom ежегодно отчитывается об объёмах продаж электроэнергии на 4 млрд леев, но платит мизерные налоги – по 0,08% от продаж. Для сравнения: малые и средние предприятия платят предпринимательский налог в 4% от своих продаж.

И ещё интересные факты. По данным НАРЭ, в текущем году владельцами лицензий на поставку электроэнергии значатся 45 компаний, в 2020-м – 22, в 2019-м – 30. Отчитались НАРЭ об этой деятельности только 8 – в 2020-м и 7 – в 2019 году. Национальное бюро статистики представило отчёты по основной деятельности D3514 (продажа электроэнергии) по 13 субъектам за последние годы. В том числе АО Energocom отчитывается о деятельности по продаже только электроэнергии с 2015-го, в то время как роль главного поставщика получила с 25 марта 2018 года.

Согласно финансовым отчётам, Energocom традиционно ежегодно остаётся должен госбюджету по 2,2 млн леев. В финансовых отчётах компании перечислены конкретные имена и степень родства 59 аффилированных лиц членов Совета и работников акционерного общества. Кого же пригрело нынешнее правительство из oameni buni? Как было возможно без изучения матчасти АО Energocom со 100% пакетом акций, принадлежащих государству, просто так подарить 1,7 млрд леев государственных финансовых средств? Этим акционерным обществом давно бы следовало заняться Генпрокуратуре и Центру по борьбе с коррупцией.

Думитру Барбалат,

экс-руководитель департамента реального сектора экономики Министерства экономики, публицист