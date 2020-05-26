На каких условиях начнут работать рынки в Кишиневе и Бельцах: ответ министра здравоохранения (ВИДЕО)

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Согласно вчерашнему решению Комиссии по здравоохранению, с 1 июня возобновят деятельность рынки в Бельцах и Кишинёве. Однако власти разработали ряд требований, которые должны будут в обязательном порядке соблюдать не только администрация и сотрудники рынков, но и посетители. Подробнее о них в рамках брифинга рассказала министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Так, по словам главы Минздрава, в первую очередь речь идёт об обязательном соблюдении социальной дистанции, измерении температуры у входа на рынок, а также дезинфекции рук у входа и выхода. Также администрация рынков должна будет предпринять следующие меры:

дезинфекция оборудования;

обеспечение отдельных входов и выходов с рынка;

наблюдение за состоянием здоровья сотрудников;

установка в доступных местах дозаторов с дезинфицирующим средством для посетителей;

обеспечение всех сотрудников защитными средствами (маски и перчатки). В случаях с торговыми павильонами закрытого типа продавцам в обязательном порядке необходимо будет носить защитные экраны или очки;

расстояние между торговыми точками должно составлять не менее 2 метров.

– Эти меры являются обязательными как для местных органов власти, которые должны помогать, так и для экономических агентов и предпринимателей. Указанные требования необходимо соблюдать для того, чтобы защитить торговцев и покупателей. Это зависит от каждого из нас, так как здоровье является приоритетом, а многолюдные места представляют собой угрозу, – отметила Думбрэвяну.

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