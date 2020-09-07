На каких улицах столицы не будет воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением ремонтных работ, с 09:00 до 00:00 отключения запланированы по следующим адресам:ул. Буребиста, 34-42 (в том числе с дробью),

Сармизеджетуса, 72-82, 109 (в том числе с дробью), Ч. Килия, 108-120 (в том числе с дробью), Ч. Албэ, 109-170 (в том числе с дробью), Х. Морий, 109-144 (в том числе с дробью), Ашхабад, 102 -140 (в том числе с дробью), шос. Мунчешть, 280-350, 129-161 (в том числе с дробью), пер. Мунчешть, Данте, Тирас, Данубиус, Истра.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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