На каких трассах и улицах сегодня “дежурят” радары

На каких трассах и улицах сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 27 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах. 

  • мун. Бельцы, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин, ул. Дечебал;
  • M-5, 46-90 км, 46-68 км, 75-86 км;
  • мун. Единцы;
  • R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 110-127 км, 89-127 км, 115-125 км;
  • г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;
  • G-56, R-6 – Препелица – Бэлэнешть, 0-9 км;
  • M 5, 91-133 км;
  • R-7, 47-89 км, с. Реча, пешеходный переход;
  • г. Дрокия, ул. Сорокское шоссе, ул. Г. Водэ;
  • R-7, 9-47 км, с. Кетросу, с. Згурица;
  • R-12, 17-60 км, с. София, с. Пелиния;
  • Сорокский район M2 (R7), 0-10 км, с. Курешница Ноуэ, Шолкань;
  • г. Гиндешты, с. Гиндешты, с. Тыра, с. Черепково, с. Гура Каменчий, с. Бобулешть, с. Гвоздово;
  • г. Флорешты, R-13, Лунга, Фрумушика, Извоаре, Трифанешты, Севирова. 

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