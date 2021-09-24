На каких трассах и улицах сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат общественной безопасности сообщает, что сегодня, 24 сентября, радары находятся на указанных ниже трассах и улицах.

M 1, село Дэнчень;

M 1, 30 – 45 км;

M-2, 73 – 83 км, с. Александру чел Бун;

M-3, 25 – 35 км; 125 – 134 км (Светлый-Балабану);

M-3, 142-150 км, Балабану – Алуату – Кирилловка;

M-5, Крива – Бельцы – Кишинёв, г. Купчинь;

M-5, 120 – 130 км, 194 – 212 км;

R-1, 10 – 24 км, 21 – 35 км;

R-3, 2 – 9 км; 11 – 22 км; 26 – 35 км;

R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 30 – 60 км, 60 – 83 км, 89 – 127 км, с. Мэгдэчешть;

с. Мэгдэчешть; R-6, Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 130 – 138 км (кольцевая дорога в Бельцах);

R-7, 11 – 21 км, с. Згурица, Дрокиевский район;

R-9, 26 – 37 км;

R-13, 25 – 35 км, г. Флорешть, бул. Викторией;

R-14, 38 – 48 км, г. Гиндешты, с. Гура Каменчий;

R-14, 25 – 35 км, с. Продэнешть, Кэпрешть, Домулджень;

R-20, 25 – 50 км;

R-28, 10 – 15 км;

R-33, 1 – 15 км;

R-34, 2 – 25 км; 99+500 м, до 105 км;

R-34, 108 – 116 км, Киркань – Третешть;

R-34, 132-140 км, с. Крихана Веке, Пашкань, Манта;

G 56: R6 – Препелица – Бэлэнешть, 0 – 9 км;

мун. Бельцы, ул. Дечебал, ул. Н. Йорга – Ю. Гагарин;

мун. Кагул, ул. М. Витязул, шоссе Скея, И. Спирин;

мун. Оргеев, ул. Василе Лупу;

мун. Сорока, ул. Околирий;

г. Дрокия, ул. Буданов;

г. Сынжерей, ул. Индепенденцей;

Бричанский район: г. Бричень, с. Белявинцы, Кракушений Ной, Яргара;

Ниспоренский район: с. Вэрзэрешть, Бэрбоень, Маринич.

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