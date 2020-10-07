На каких столичных улицах в четверг не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 22:00 в четверг до 06:00 следующего дня отключения запланированы по следующим адресам: ул. Индустриалэ, 34-48 (в том числе с дробью), 27-61 (в том числе с дробью), Узинелор, 169/2, 201/12. Также в этот промежуток воды не будет в коммуне Бубуечь.

С 09:00 до 19:00 воды не будет на ул. А. Пушкина, 28-30 (в том числе с дробью), Варлаам, 79 (в том числе с дробью), бул. Штефан чел Маре, 134-136 (в том числе с дробью).

С 09:00 до 21:00 без воды останутся и жители ул. Н. М.-Спэтару, 17, 19, 21 (в том числе с дробью), И. Виеру, 17, 19 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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