На каких столичных улицах не будет воды в среду

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 отключения запланированы по ул. В. Александри, 2.

В промежуток с 09:00 до 16:00 воды не будет на ул. Т. Владимиреску, 8-16 (в том числе в домах с дробью), А. Дога, 37-43 (в том числе с дробью), Крынгулуй, 2, 2/1, 12, 7, Д. Рышкану, 20/2, 18/1, А. Сахаров, 11 (в том числе в домах с дробью).

С 09:00 до 17:00 без воды останутся и жители домов по ул. М. Эминеску, 1-15, 2-16, А. Бернардацци, 71-97, 60-78, М. Когэлничану, 51 (в том числе в домах с дробью), А. Пушкин, 6-10.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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