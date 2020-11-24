На каких столичных улицах не будет воды в среду

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 воды не будет по ул. Докучаева, 2-6, 3-13, в том числе в домах с дробью, а также на ул. Г. Асаки, 52, 54. В промежуток с 09:00 до 16:00 воды не будет также в микрорайоне Аграрного университета.

С 09:00 до 21:00 без воды останутся и жители домов по ул. Сармизеджетуса, 37-39, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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