На юге страны в снегу застряли более десятка фур

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Сегодня помощь сотрудников ГИЧС понадобилась на юге, где прошёл сильный снегопад. Там застряли 11 большегрузов.

Фуры встали в районе пункта пропуска “Рени-Джурджулешты”. Сотрудники ГИЧС и ГИП помогли разблокировать трассу, чтобы транспорт смог продолжить путь.

Помощь спасателей также понадобилась в Тараклии, где в снегу застряла машина скорой помощи с пациентом. Автомобиль удалось вернуть на дорогу, водитель продолжил путь.

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