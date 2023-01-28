На юге страны в снегу застряли более десятка фур

На юге страны в снегу застряли более десятка фур

Сегодня помощь сотрудников ГИЧС понадобилась на юге, где прошёл сильный снегопад. Там застряли 11 большегрузов.

Фуры встали в районе пункта пропуска “Рени-Джурджулешты”. Сотрудники ГИЧС и ГИП помогли разблокировать трассу, чтобы транспорт смог продолжить путь.

Помощь спасателей также понадобилась в Тараклии, где в снегу застряла машина скорой помощи с пациентом. Автомобиль удалось вернуть на дорогу, водитель продолжил путь.

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