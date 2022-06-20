На юге страны работают мобильные бригады по скринингу молочных желез

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Мобильные бригады врачей оказывают бесплатные услуги по скринингу молочных желез в Леовском и Кантемирском районах. Обследование можно пройти с 20 по 24 июня.

По данным Национальной медицинской страховой компании, профилактические консультации покрываются за счет средств фонда профилактических мероприятий ведомства. На прошлой неделе с помощью мобильного цифрового маммографа было обследовано более 200 женщин, передает moldpres.md.

Страховая компания сообщила, что с 27 июня возобновятся услуги скрининга легких мобильной цифровой рентгенографией, а с 1 сентября – стоматологические для детей из сельской местности.

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