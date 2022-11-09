На юге страны обезвредили группу, сбывавшую контрафактный алкоголь

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Правоохранители сообщили о задержании группы лиц, действовавших на территории Тараклийского района и муниципия Кишинёв. Задержанные занимались перевозкой и продажей этилового спирта, а также контрафактной алкогольной продукции.

Подозреваемые контрабандным путём ввозили на территорию Молдовы этиловый спирт, который затем реализовывали третьим лицам. В результате обысков было изъято внушительное количество спирта и алкогольной продукции без акцизных марок, пластиковая тара и пр.

Расследование продолжается.

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