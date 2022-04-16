На юге Молдовы запущены четыре туристических маршрута

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Десятки исторических мест, уникальные природные ландшафты, самобытные традиции и гастрономическая культура юга Молдовы объединены в четыре туристических маршрута общей протяжённостью 173 километра.

Каждый из четырёх маршрутов предлагает исследовать небольшие островки лесов, лугов и пастбищ, обширные равнины и засушливые степи, характерные для южной части страны. Эти маршруты были созданы Национальной ассоциацией внутреннего туризма в Молдове (ANTRIM) при содействии Проекта поддержки конкурентоспособности в лёгкой промышленности и туризме (MCTA), проекта EDGE Buy-in, финансируемого Агентством США по международному развитию (ЮСАИД), пишет moldpres.md.

Поддержка туристического сектора создаёт рабочие места в сельской местности и стимулирует региональное развитие и предпринимательство. ЮСАИД также поддерживает 20 сельских пансионатов. Эта поддержка помогает укрепить туризм в Молдове в столь сложный для сектора период, — рассказал директор миссии ЮСАИД в Молдове Скотт Хоклэндер.

Каждый маршрут составляет около 40 км и может быть пройден как на велосипеде, так и пешком, из любой отправной точки, которую выберет турист. Велосипедные маршруты обозначены специальными знаками. В то же время, с помощью QR-кодов можно скачать карты с портала www.moldova.travel. На портале можно найти рекомендации по местам отдыха, проживания, активному отдыху на природе, мероприятиям, интересным для туристов. Маршруты в основном проходят по национальным дорогам, но есть и участки просёлочных дорог или проходящие через леса.

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