На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

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В исследовании учёных говорится о том, что в этом варианте выявлено 46 мутаций.

Новый вариант коронавируса обнаружен на юге Франции. Об этом сообщила в понедельник австрийская газета Heute.

Издание отмечает, что неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране. Тесты выявили у всех зараженных “атипичную комбинацию мутаций”. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя. В исследовании французских ученых говорится о том, что в новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен. Информация об обнаружении новой мутации на юге Франции распространена в понедельник вечером также в крупнейших немецкоязычных СМИ, сообщает ТАСС. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.