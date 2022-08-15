На этой неделе все приготовления к школьным ярмаркам будут завершены

0

Генеральный примар Ион Чебан попросил ответственных в претурах завершить все приготовления к школьным ярмаркам на этой неделе, и открыть их с 20 августа, чтобы все родители успели купить необходимые товары к новому учебному году. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

– Прошу претуры подготовить места, чтобы было удобно для всех родителей. Я знаю, что некоторые претуры уже указали локации ярмарок, – сказал Чебан.

Напомним, что и в этом году 8 000 учеников муниципия получат по 700 леев от примарии Кишинёва для подготовки к новому учебному году. Право на получение единовременной материальной помощи имеют семьи без дохода или с низким доходом, проживающие в муниципии Кишинёв: семьи с 3 и более детьми, семьи с одним родителем, семьи, в которых один из родителей имеет степень инвалидности, семьи со статусом опекуна/попечителя (без родителей, лишенные родительских прав, безработные).

На первом этапе подать заявку можно было подать до июня, а второй этап начнётся с 20 августа. Для получения подробной информации необходимо обратится в заведение, где учится ребёнок. О возникших проблемах можно сообщить в Управление образования, молодёжи и спорта по телефону 022 20 16 08.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.