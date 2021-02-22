На этой неделе возобновят движение по улице Марии Чеботарь

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Как сообщили в администрации муниципия Кишинёв, все работы по замене труб на указанной улице были завершены, а участки, где они проводились, заасфальтированы.

В настоящее время муниципальные власти согласовывают с полицией схему дорожного движения и готовят к установке дорожные знаки, пишет moldpres.md. Было решено, что движение по улице Марии Чеботарь от проспекта Штефана чел Маре до улицы 31 Августа 1989 года должно быть односторонним.

В ближайшие дни претура сектора Центр должна произвести демонтаж и эвакуацию контрольно-пропускного пункта и шлагбаума, ограничивавшего доступ к этой улице на время ремонтных работ.

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