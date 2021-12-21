На этой неделе в Молдове ожидаются морозы

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Мороз и солнце, но без снега. Такую погоду в Молдове обещают на этой неделе метеорологи.

Согласно сообщению синоптиков, в последующие дни в стране ожидается от минус 6 до минус 1 градуса днём ​​и до 12 градусов мороза ночью. Холоднее всего, как обычно, будет на севере, но с пятницы, 24 декабря, морозы постепенно отступят, так что в понедельник, 27 декабря, термометры покажут максимум 11 градусов выше нуля.

Дни перед Рождеством по новому стилю будут морозными, но без снега, который обычно ждут на зимние праздники, сообщает moldpres.md.

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