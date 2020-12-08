На этой неделе в Молдове будут идти дожди и мокрый снег

На этой неделе в Молдове будут идти дожди и мокрый снег

Ожидается неустойчивый характер погоды.

По сообщению метеорологов, пишет moldpres.md, вторник и среда будут самыми холодными днями: температура воздуха не поднимется выше 3 градусов. В центре и на юге ожидаются морозы: ночью будет до -5.

С четверга существенно потеплеет, а в конце недели термометры покажут до +10 градусов. Вместе с тем, в разных частях страны прогнозируются дождь и мокрый снег.

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