На этой неделе в Молдове будет холодно

На этой неделе в Молдове будет холодно

Метеорологи прогнозируют холодную погоду на этой неделе. В последний день января по всей стране ожидается снег.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, температура воздуха будет нормальной для этого периода. Ночью будет до -7 градусов, а днём до +5. Ветер будет западный, слабый до умеренного. Условия для образования гололедицы на дорогах сохранятся.

В первый день февраля на севере страны будет до -9 градусов, а на юге до +3, сообщает moldpres.md.

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