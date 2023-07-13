На этой неделе туристический троллейбус будет работать по специальному графику

В связи с проведением фестиваля “Te salut, Chișinău!” на этой неделе экскурсионный троллейбус будет ездить 3 дня: 14, 15 и 16 июля.
Об этом сообщили в столичной примарии. Троллейбус будет отъезжать от Арки Победы и прибывать к зданию примарии.
12:00 – экскурсия на русском языке;
14:00 –экскурсия на английском языке;
16:00 –экскурсия на государственном языке.
Во время поездки будет звучать гимн Кишинёва, а также произведение “Te salut, Chișinău!”, послужившее названием для фестиваля.
Вместимость туристического троллейбуса – 22 сидячих места. Стоимость поездки – 30 леев.
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