На этой неделе туристический троллейбус будет работать по специальному графику

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В связи с проведением фестиваля “Te salut, Chișinău!” на этой неделе экскурсионный троллейбус будет ездить 3 дня: 14, 15 и 16 июля.

Об этом сообщили в столичной примарии. Троллейбус будет отъезжать от Арки Победы и прибывать к зданию примарии.

12:00 – экскурсия на русском языке;

14:00 –экскурсия на английском языке;

16:00 –экскурсия на государственном языке.

Во время поездки будет звучать гимн Кишинёва, а также произведение “Te salut, Chișinău!”, послужившее названием для фестиваля.

Вместимость туристического троллейбуса – 22 сидячих места. Стоимость поездки – 30 леев.

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