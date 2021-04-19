На этой неделе “Спутник V” прибудет в Молдову, – Дарованная

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На этой неделе ожидается прибытие в Молдову российской вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге для прессы заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Многие ждут вакцину “Спутник V”. Хочу объявить, что на этой неделе она поступит в Молдову, и в ближайшее время будет доступной для иммунизации граждан, – сказала она.

Напомним, Российская Федерация предоставит Республике Молдова 182 тысячи доз вакцины от коронавируса в качестве пожертвования – 120 тысяч для правого и 62 тысячи для левого берега Днестра. Данное решение принял Владимир Путин после поступивших в его адрес обращений от Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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