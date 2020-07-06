На этой неделе состоится заседание нацкомиссии по общественному здоровью

На этой неделе состоится заседание нацкомиссии по общественному здоровью

Об этом на брифинге для прессы по итогам совещания руководства страны объявил Ион Кику. Члены комиссии примут решение о следующих шагах в связи с тем, что 15 июля завершается объявленный ранее режим ЧС в области общественного здоровья. 

Заседание, как подчеркнул премьер, пройдет в среду.

Ион Кику также отметил, что, несмотря на то, что в нашей стране наблюдается положительная динамика в том, что касается ситуации с коронавирусом, мировой антирекорд на прошлой неделе был обновлен трижды, что позволяет говорить о том, что пандемия быстро не закончится, а гражданам следует быть предельно внимательными.

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