На этой неделе состоится заседание нацкомиссии по общественному здоровью

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Об этом на брифинге для прессы по итогам совещания руководства страны объявил Ион Кику. Члены комиссии примут решение о следующих шагах в связи с тем, что 15 июля завершается объявленный ранее режим ЧС в области общественного здоровья.

Заседание, как подчеркнул премьер, пройдет в среду.

Ион Кику также отметил, что, несмотря на то, что в нашей стране наблюдается положительная динамика в том, что касается ситуации с коронавирусом, мировой антирекорд на прошлой неделе был обновлен трижды, что позволяет говорить о том, что пандемия быстро не закончится, а гражданам следует быть предельно внимательными.

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