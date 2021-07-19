На этой неделе по улице Колумна запуcтят новый троллейбусный маршрут

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Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что во избежание пробок на отрезке от улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони до улицы А. Пушкина парковка будет запрещена, приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Кроме того, рассматривается возможность создания выделенной полосы для троллейбусного маршрута.

Также на этой неделе, если позволит время, начнутся работы по разметке полос для движения общественного транспорта на бульваре Г. Виеру, улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, улице А. Матеевич (между улицами Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина) и на улице А. Пушкина до улицы Албишоара. Установка дорожных знаков на этих дорогах начинается сегодня. Это необходимо для того, чтобы упростить дорожное движение и создать условия для общественного транспорта, – отметил градоначальник.

Параллельно, по словам примара, продолжается ремонт столичных дорог. Работы ведутся во всех секторах одновременно. Также ремонтируются подъезды к 9 учебным заведениям столицы и дворы, включённые в проект “Комфортный двор“.

В этом году мы намерены восстановить 10-15% дворов многоквартирных домов столицы. Это амбициозная и сложная цель, учитывая, что инфраструктура в городе не ремонтировалась на протяжении многих лет. Надеюсь, у нас всё получится. При этом я потребовал качественного выполнения работ, в том числе это касается и АО “Apă-Canal Chişinău” – они оставляют после себя на улицах разруху. Каждый претор отвечает за свой сектор, – подчеркнул Чебан.

Кроме того, генпримар распорядился сделать интерактивную карту, на которой люди смогут увидеть, какие улицы на данный момент в работе и что именно там ремонтируется.

Что касается улицы И. Крянгэ, здесь выполнено 100% работ по ремонту водопроводных сетей, 90% работ по ремонту канализационных сетей, 95% работ на тротуарах. Укладка базового слоя здесь выполнена на 90%, а укладка слоя износа – на 45%.

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