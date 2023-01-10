На этой неделе Молдова получит первую партию бронетранспортёров «Пиранья» из Германии

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Армия Молдовы в течение этой недели получит из Германии первую партию бронетранспортёров «Пиранья». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны РМ.

– Техника будет получена для модернизации национальной армии на основании соглашения, подписанного между Министерством обороны и немецкой стороной в октябре 2021 года, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также уточняется, что первые машины прибудут в страну уже сегодня, 10 января, пишет ТАСС.

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