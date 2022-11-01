На этой неделе мобильные бригады врачей проводят консультации в Хынчештском районе

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Вплоть до 4 ноября врачи будут бесплатно консультировать жителей Хынчештского района.

Как сообщили в Национальной компании медицинского страхования (CNAM), на этой неделе мобильный рентгенодиагностический комплекс для обследования грудной клетки будет расположен в следующих населённых пунктах: 3 ноября – в селе Каракуй Хынчештского района; 1-2 ноября – в селе Кэрпинены; 3-4 ноября – в селе Сэрата Галбенэ, пишет moldpres.md.

Также на этой неделе бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям из Окницы, Атак, Вэлчинец Окницкого района и сёл Авдарма и Дезгинджа Комратского района.

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