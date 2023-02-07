На этой неделе мобильные бригады врачей посетят Теленештский и Сынжерейский районы

На этой неделе мобильные бригады врачей посетят Теленештский и Сынжерейский районы

В период с 6 по 10 февраля мобильные бригады специалистов будут находиться в ряде населённых пунктов Теленештского и Сынжерейского районов.

Так, с 6 по 8 февраля бесплатные стоматологические услуги будут оказаны детям из села Бэнешть Теленештского района. С 6 по 10 февраля врачи проведут консультации в селе Хечул Ноу Сынжерейского района, а 9-10 – в Коропченах Теленештского района.

На оказание стоматологических услуг мобильными бригадами врачей в рамках профилактических мероприятий на этот год запланировано более четырёх миллионов леев (около 195 тысяч евро). В прошлом году почти 19 тысяч детей из сельских населённых пунктов страны воспользовались бесплатными стоматологическими услугами на сумму более 3,7 миллиона леев, пишет moldpres.md.

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