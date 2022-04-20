На этой неделе Гаврилица попросит парламент продлить режим ЧП в Молдове

На этой неделе Гаврилица попросит парламент продлить режим ЧП в Молдове

До конца этой недели Наталья Гаврилица отправится в парламент, чтобы попросить депутатов о продлении режима чрезвычайного положения. Об этом она заявила на встрече с властями Чимишлии. Глава кабинета министров отметила, что это необходимо в свете ситуации на Украине, а также энергетического кризиса в нашей стране. 

– На этой неделе я отправлюсь в парламент, чтобы попросить о продлении режима чрезвычайного положения. Ситуация напряжённая, боевые действия на Украине начали усиливаться. Есть риск новой волны беженцев и мы должны быть к этому готовы. В то же время у нас есть дата – 1 мая – когда мы увидим решение “Газпрома” о дальнейших поставках газа в нашу страну, – сказала Гаврилица. 

Ранее Влад Батрынча заявил, что фракция БКС не поддержит продление режима ЧП в Молдове.

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