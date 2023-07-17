На этой неделе дети из районов Дрокия и Рышканы получат бесплатные стоматологические услуги

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С 17 по 21 июля мобильные бригады врачей-специалистов будут оказывать бесплатные стоматологические услуги детям в Дрокиевском и Рышканском районах.

По сообщению Национальной медицинской страховой компании (НКМС), 17-18 июля врачи проведут консультации в Грибово, Дрокия; 19-20 июля – в Баронча, Дрокия; 17 июля – Нихорень, Рышканы; 18-20 июля – Малиновское, Рышканы и 21 июля – Рэкэрия, Рышканы.

Услуги по скринингу легких возобновятся 14 августа, передает moldpres.md.

На прошлой неделе стоматологи проконсультировали около 150 детей. Бесплатные профилактические консультации финансируются за счет средств фонда профилактических мероприятий НКМС.

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