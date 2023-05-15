На этой неделе бесплатные медконсультации получат жители Унгенского и Глодянского районов

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С 15 по 19 мая мобильные бригады врачей будут находиться в населённых пунктах Унгенского и Глодянского районов. Взрослым проведут бесплатное рентгенологическое обследование органов грудной клетки, а детям будут предоставлены стоматологические услуги.

Мобильный рентгенодиагностический комплекс будет расположен в сёлах Унгенского района: 15 мая – в Скулянах, 16 мая – в селе Чоропканы, 17 мая – в Макарешты-Костулены, 18 мая – в Пырлице, 19 мая – в Корнештах, пишет radiochisinau.md.

Стоматологические медицинские услуги будут оказывать в следующих населённых пунктах: 15 мая – село Гырчешты, Унгенский район; 16-18 мая – село Синешты, Унгенский район; 15 и 16 мая – село Лимбений Ной, Глодянский район; 17 и 18 мая – село Устия, Глодянский район.

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