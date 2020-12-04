На экскурсиях в Президентском дворце за два года побывали около 15 тысяч человек (ФОТО)

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За два года с момента возобновления работы в Президентском дворце на экскурсиях побывали около 15 тысяч человек. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Игорь Додон.

Сегодня Президентский дворец посетили дети сотрудников представительства Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в Республике Молдова. Дети в сопровождении родителей и госпожи Сельды Озденоглу, координатора TIKA в нашей стране, совершили экскурсию по президентскому учреждению.

Игорь Додон поздравил детей с приближающимися зимними каникулами, пожелал им волшебных праздников и счастливого детства. В то же время он выразил благодарность госпоже Озденоглу и турецкой стороне за существенную финансовую и техническую помощь, предоставленную Республике Молдова через Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA).

Напомним, что Президентский дворец, которому был нанесен значительный ущерб во время протестов в апреле 2009 года, был восстановлен при поддержке турецких партнеров посредством проекта TIKA.

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