На избирательных участках 1 ноября будет работать система видеорегистрации

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Она не будет подключена к интернету и будет функционировать только в день голосования для наблюдения за электоральными операциями в отсутствие избирателей.

В частности, запись начнется с момента опечатывания урн для голосования, проверки наличия избирательных списков, бюллетеней и печатей и будет остановлена ​​в момент открытия избирательного участка, то есть, в 7.00. Видеорегистрацию возобновят уже после закрытия участка, а остановят ​​после завершения процедуры подсчёта и подведения итогов членами избирательного бюро. В случае организации второго тура выборов будет применена эта же схема.

В ЦИК подчёркивают, что установка видеокамер на избирательных участках не нарушит тайну голосования. Записи не будут передаваться онлайн, а храниться на отдельном устройстве. В случае возможных споров они могут быть использованы в качестве доказательств.

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