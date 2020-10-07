На исторических зданиях на улицах Пушкина и Бодони появится декоративное освещение (ФОТО)

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он рассказал, что ремонт тротуаров на улицах А. Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони, на отрезке от ул А. Матеевич до бул. Штефана чел Маре, выполнен на 80%.

Так, на данный момент ведётся работа на двух последних участках: 9 бригад обустраивают тротуар, благоустраивают зелёные насаждения и ведут другие работы.

В ближайшие дни начнутся работы по монтажу новых остановок общественного транспорта, уличной мебели и урн для мусора. Также в середине текущего месяца завершатся работы по замене старых фонарей на светодиодные.

Мы намерены сделать декоративное освещение на исторических зданиях, расположенных на этих 2 улицах. Одно из таких зданий – Теоретический лицей “Мирча Элиаде”, работы над которым начались сегодня, – рассказал Чебан.

Он особо отметил, что по завершении работ комиссия, состоящая из специалистов в данной области, проверит их качество.

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