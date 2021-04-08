На имя судьи, попавшегося на взятке, возбуждено ещё одно уголовное дело

На имя судьи, попавшегося на взятке, возбуждено ещё одно уголовное дело

Несколько недель назад мужчину задержали с поличным при получении взятки. В ходе расследования всплыли новые факты, которые стали причиной возбуждения ещё одного уголовного дела на его имя по факту извлечения выгоды из влияния.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, подозреваемый вымогательством получил от руководителя одной из фирм 1000 долларов, пообещав взамен повлиять на прокуроров и добиться решения по уголовному делу, которое отвечало бы интересам экономического агента. Подозреваемый находится под следствием на свободе.

Судья был задержан с поличным 22 марта.  Тогда он получил от экономического агента 16 тысяч долларов.

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