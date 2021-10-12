На Храмовый праздник Кишинёва Евгений Дога передаст городу авторские права на гимн

0

В связи с большим количеством заболевших COVID-19, в этом году на Храмовый праздник Кишинёва не будет организовано грандиозных праздничных мероприятий.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что утром примет участие в богослужении в Кафедральном соборе, которое послужит открытием праздничного дня.

Также 14 октября состоится специальное мероприятие с участием ряда деятелей культуры, во время которого композитор и маэстро Евгений Дога официально передаст муниципалитету авторские права на гимн Кишинёва.

Кроме того, важное мероприятие будет организовано для сотрудников примарии, которые каждый день работают над тем, чтобы Кишинёв был чище, опрятнее и красивее. Это сотрудники Spații Verzi, Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Lumteh, Exdrupo, Городского автобусного парка, Управления электротранспорта и др. Они получат дипломы и дополнительную зарплату, – рассказал Чебан.

Помимо этого, 13 и 14 октября будут организованы спектакли для детей (вход на них будет бесплатным), а 14 октября будет бесплатным вход в зоопарк и “Дендрарий”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.