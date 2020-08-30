На границе задержали водителя, перевозившего поддельные паспорта

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили их в личном багаже мужчины. Как выяснилось, владельцы поддельных румынских паспортов находились в транспортном средстве в качестве пассажиров.

29 августа в пункте пропуска “Скуляны” был остановлен микроавтобус “Молдова-Австрия”. В результате проверки пассажиров и водителя были обнаружены два удостоверения личности, выданные румынскими властями. Экспертиза показала, что документы содержат признаки подделки.

Владельцы паспортов сознались, что попросили водителя помочь провезти поддельные документы в багаже. Удостоверения личности они “купили” за 170 евро каждое.

В ходе разбирательств также было установлено, что водитель нарушил правила перевозки пассажиров. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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