На границе задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Израиля

На границе задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Израиля

В Международному аэропорту Кишинёва задержали гражданку Израиля, объявленную в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Женщину поместили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.

Ещё один инцидент произошёл сегодня на КПП “Леушень”. Во время проверки водителя с двойным гражданством (Молдовы и Румынии) было установлено, что автомобиль, которым он управлял, находится в международном розыске. Машину конфисковали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md