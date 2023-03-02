На границе задержали разыскиваемую Интерполом гражданку Израиля

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В Международному аэропорту Кишинёва задержали гражданку Израиля, объявленную в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Женщину поместили в изолятор до выяснения всех обстоятельств.

Ещё один инцидент произошёл сегодня на КПП “Леушень”. Во время проверки водителя с двойным гражданством (Молдовы и Румынии) было установлено, что автомобиль, которым он управлял, находится в международном розыске. Машину конфисковали.

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