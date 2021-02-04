Нарушителя, который пытался скрыться от правосудия, задержали на границе

Нарушителя, который пытался скрыться от правосудия, задержали на границе

25-летний житель Каушанского района находился в национальном розыске.

Как выяснилось, в прошлом году на имя мужчины было заведено уголовное дело по факту подделки документов. Нарушитель неоднократно уклонялся от явки в правоохранительные органы.

3 февраля он был задержан. Мужчину доставили в прокуратуру Хынчештского района, а затем перевели в изолятор инспектората полиции Хынчешт.

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