Нарушителя, который пытался скрыться от правосудия, задержали на границе

25-летний житель Каушанского района находился в национальном розыске.
Как выяснилось, в прошлом году на имя мужчины было заведено уголовное дело по факту подделки документов. Нарушитель неоднократно уклонялся от явки в правоохранительные органы.
3 февраля он был задержан. Мужчину доставили в прокуратуру Хынчештского района, а затем перевели в изолятор инспектората полиции Хынчешт.
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