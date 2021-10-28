На границе задержали молдаванку-нарушительницу: её разыскивали в Австрии

На границе задержали молдаванку-нарушительницу: её разыскивали в Австрии

В пункте пропуска “Оанча-Яссы” задержали женщину, на имя которой власти Австрии выдали ордер на арест.

45-летнюю гражданку Молдовы остановили при въезде в соседнюю страну, пишет echipa.md. Во время пограничного контроля  обнаружилось, что женщину ищут за преступления против собственности, совершённые на территории Австрии.

Гражданку передали местным правоохранителям. Обстоятельства инцидента выясняются.

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