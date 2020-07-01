Двух молдаван с “липовыми” документами задержали на границе

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Два поддельных документа были обнаружены пограничниками в ходе проверок. Оба инцидента зарегистрировали на выезде из Молдовы.

Так, в пункте пропуска “Бричаны” был остановлен автомобиль Renault, за рулем которого находился 39-летний мужчина. В ходе проверки правоохранители заметили несоответствия в “зелёной карте”. Как оказалось, документ поддельный. Мужчина признался, что купил страховку у знакомого из Флорешт. Чтобы продолжить поездку, ему пришлось приобрести новую “зелёную карту”.

Немногим позже пограничники в пункте пропуска “Джурджулешты-Галац” обнаружили у водителя удостоверение личности с признаками подделки. 45-летний мужчина предъявил биометрический паспорт, выданный хорватскими властями. Выяснилось, что документ ему помогли сделать в Германии за вознаграждение в 80 евро. Поддельное удостоверение было изъято и отправлено на экспертизу.

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