На границе задержали два автомобиля с “перебитыми” номерами кузова (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции конфисковали 2 автомобиля в рамках операции по пресечению ввоза на территорию Молдовы угнанных в ЕС автомобилей. Во время операции пограничники проверяли онлайн данные авто и сверялись с базой данных Интерпола.

Так, на днях были задержаны два транспортных средства: BMW X1 и Volvo XC 90. Как оказалось, номера кузовов авто были подделаны. Пограничной полиции предстоит выяснить все обстоятельства и выявить лица, причастные к незаконным действиям. До завершения расследования оба автомобиля были конфискованы.

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