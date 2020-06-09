На границе выявили три авто, набитых до отказа контрабандными товарами (ФОТО)

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Три автомобиля были задержаны этой ночью вблизи КПП “Леушены”. В грузовых отсеках пограничники обнаружили технику и другие объекты, предназначенные для продажи, без документов о происхождении.

Сотрудники Пограничной полиции остановили три автомобиля Mercedes Vito: ими управляли граждане РМ в возрасте от 33 до 40 лет. В грузовых отсеках микроавтобусов были обнаружены 16 стиральных машин, 27 отопительных котлов, 6 велосипедов, духовой шкаф, 3 кофемашины и 12 автомобильных шин. Водители не смогли предоставить документы на данные вещи.

Транспортные средства и груз были конфискованы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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