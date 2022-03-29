На границе выявили поддельное водительское удостоверение

На границе выявили поддельное водительское удостоверение

Пассажир автобуса рейса “Кишинёв-Москва” утверждает, что прошёл обучение в автошколе и получил документ легально.

Инцидент задокументировали в пункте пропуска “Костешты”. В кошельке 51-летнего пассажира оказалось водительское удостоверение, выданное властями Российской Федерации. Более детальная экспертиза выявила признаки фальсификации.

Гражданин настаивает на том, что документ получил на законных основаниях. Расследование продолжается.

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