На границе выделены отдельные маршруты для граждан Украины, следующих транзитом через Молдову

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Министерство внутренних дел совместно с Главным инспекторатом Пограничной полиции сообщает об установлении маршрутов для граждан, прибывающих из Украины на личных автомобилях и проходящих транзитом через территорию Республики Молдова в Румынию.

Так, первый маршрут предназначен для направления Кишинёв-Яссы, второй – для направления Паланка-Оанча, третий – Атаки-Костешты и четвёртый – Атаки-Липканы. Целью создания этих маршрутов является ускорение процесса передвижения иностранных граждан к конечному пункту назначения и транзит без въезда в перегруженные районы.

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