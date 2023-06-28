На границе у псевдо-дипломата изъяли фиктивные документы

На границе у псевдо-дипломата изъяли фиктивные документы

Инцидент был задокументирован накануне на КПП “Паланка”, на выезде из Республики Молдова. Мужчина с двойным гражданством (Украины и Швеции) выбрал дипломатический коридор и предъявил пограничникам дипломатическое удостоверение личности.

В результате проверки было установлено, что документ фиктивный. Впоследствии в кошельке иностранца были обнаружены аналогичные дипломатические удостоверения личности. Мужчина заявил, что документы он получил незаконным путём и использовал их для упрощённого пересечения границы.

Фальшивые дипломатические удостоверения личности были изъяты. Разбирательство по данному делу продолжается.

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