На границе с Румынией появится новый КПП

На границе с Румынией появится новый КПП

Кабинет министров утвердил дополнение перечня пунктов пропуска через государственную границу позицией “Леова-Бумбэта, дорожный”.

Цель нововведения — ускорение и упрощение пересечения молдавско-румынской границы людьми и транспортными средствами, упорядочение трансграничного движения и сокращение времени ожидания в других пунктах пропуска, которые сейчас более востребованы, передаёт moldpres.md.

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