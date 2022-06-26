На границе с Румынией будет создан новый КПП

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В целях урегулирования кризиса на границе и упорядочения её пересечения Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась о создании нового пункта пропуска – «Леова-Бумбэта». Решение было принято на заседании КЧС под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Открытие нового пункта пропуска станет возможным только после того, как компетентные органы выполнят работы по строительству подъездной дороги и инфраструктуры, необходимой для обустройства понтонного моста на берегу реки Прут. Как сообщает moldpres.md, предоставлены необходимые разрешения для оснащения будущего пункта пересечения государственной границы и для проведения необходимых переговоров с румынской стороной.

В то же время для осуществления железнодорожных перевозок в порт Измаил на Украине Комиссия уполномочила предприятие «Железные дороги Молдовы» провести переговоры и подписать контракты с компаниями на реабилитацию железнодорожного участка Басарабяска (Молдова) – Березино (Украина) общей протяжённостью 1 188 метров и установила необходимые процедуры для достижения этой цели.

Вместе с тем, на заседании члены КЧС приняли решение о продлении на июль-август срока приобретения электроэнергии ОАО «Энергоком» на основе прямых переговоров. Поставщики будут заключать двусторонние договоры с компанией для обеспечения необходимых объёмов электроэнергии, а в случае изменения тарифов будут заключаться дополнительные соглашения.

В связи с кризисом украинских беженцев Комиссия распорядилась, чтобы все лекарственные средства, а также медицинское оборудование, полученные Министерством труда и социальной защиты населения в виде гуманитарной помощи, направлялись в АО «Союз украинцев Республики Молдова». В то же время положением о КЧС предусмотрено, что граждане Украины, въехавшие в Республику Молдова в период действия чрезвычайного положения, будут иметь право находиться на территории нашей страны до 90 дней после его окончания. В положении также говорится о гражданах, находившихся на территории нашей страны на законных основаниях до введения чрезвычайного положения.

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