На границе пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет

На границе пресекли попытку контрабанды крупной партии сигарет

На юге страны зафиксировали попытку вывоза более 33 900 пачек сигарет. Стоимость партии составила 1 600 000 леев. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент произошёл в ночь на 30 июня. Трое членов преступной группировки были задержаны с поличным. Речь идёт о жителях Кагульского района в возрасте от 22 лет до 51 года, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Правоохранителями были конфискованы автомобиль, грузовик и надувная лодка, которые использовались в преступных целях. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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