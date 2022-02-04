На границе поймали “курьера” с фальшивыми документами

На границе поймали “курьера” с фальшивыми документами

Во время проверки документов у гражданина Молдовы нашли фальшивое румынское удостоверение личности. 

Инцидент произошёл накануне на КПП “Костешть”, когда проверку проходили пассажиры автобуса рейса “Молдова-Бельгия”. У одного из них, жителя села Препелица Сынжерейского района, нашли фальшивое удостоверение личности, выданное якобы румынскими властями.

На допросе 28-летний мужчина сказал, что этот документ не его, и что он якобы должен был передать удостоверение односельчанину, который проживает в Бельгии. Нарушитель согласился сотрудничать со следствием. Обстоятельства инцидента выясняются.

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