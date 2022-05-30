На границе поймали “курьера” с фальшивыми документами

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Инцидент был зарегистрирован накануне на КПП “Кагул”.

Во время прохождения пограничного контроля в сумке жителя Кагульского района был обнаружен конверт с банковской картой и двумя румынскими удостоверениями личности. Выяснилось, что в документах была фотография одного и того же человека, но с разными идентификационными данными, сообщает пресс-службы Пограничной полиции.

На допросе мужчина заявил, что ничего не знает, а конверт его попросили передать родственнику в Бельгию. Документы были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

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