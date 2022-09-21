На границе поймали “курьера” с фальшивым документом

На границе поймали “курьера” с фальшивым документом

Инцидент произошёл накануне на КПП “Скулень”.

К линии контроля подъехал микроавтобус маршрута “Молдова-Россия”, за рулём которого находился 44-летний житель Тирасполя. Во время проверки в сумке водителя было найдено фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы молдавскими властями на имя другого гражданина. Нарушитель пояснил, что его коллега попросил передать документ неизвестному человеку в РФ.

Фальсификат был изъят. Обстоятельства инцидента выясняются.

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