На границе поймали иностранца с фальшивыми документами

На границе поймали иностранца с фальшивыми документами

Во время проверки пограничники обнаружили у гражданина Украины фальшивое водительское удостоверение.  

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне на КПП “Паланка”. Контроль на въезд в Молдову проходил 43-летний гражданин Украины.

Мужчина пояснил, что после ДТП власти Украины изъяли у него водительское удостоверение. Тогда иностранец сделал поддельные права. Посредника он нашёл в социальных сетях, заплатил ему 3500 гривен и через 10 дней получил фальшивый документ.

Нарушителю запретили въезд в РМ. Обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md