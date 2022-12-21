На границе поймали иностранца с фальшивыми документами

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Во время проверки пограничники обнаружили у гражданина Украины фальшивое водительское удостоверение.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне на КПП “Паланка”. Контроль на въезд в Молдову проходил 43-летний гражданин Украины.

Мужчина пояснил, что после ДТП власти Украины изъяли у него водительское удостоверение. Тогда иностранец сделал поддельные права. Посредника он нашёл в социальных сетях, заплатил ему 3500 гривен и через 10 дней получил фальшивый документ.

Нарушителю запретили въезд в РМ. Обстоятельства случившегося выясняются.

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